Трогательное видео спасения младенца после крушения появилось в Сети
Спасатель бережно относит младенца в безопасное место.
Фото : Скриншот27 декабря 2019, 16:07
В Сети опубликовано трогательное видео с места крушения самолета, передает zakon.kz.
- На кадрах видно, как спасатель держит в руках малыша и бережно несет его в безопасное место, - говорится в тексте к видео.
На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.
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