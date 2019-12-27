Трогательное видео спасения младенца после крушения появилось в Сети

Спасатель бережно относит младенца в безопасное место.

В Сети опубликовано трогательное видео с места крушения самолета, передает zakon.kz.

- На кадрах видно, как спасатель держит в руках малыша и бережно несет его в безопасное место, - говорится в тексте к видео.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.

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