Видео спасения людей из потерпевшего крушение самолета появилось в Сети

В Сети появилось видео, снятое буквально через несколько минут после крушения самолета в Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

На кадрах работники аэропорта и очевидцы бросились на помощь оказавшимся под обломками самолета людям.

Они вытаскивали пострадавших и относили их на безопасное место.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами.

