Видео спасения людей из потерпевшего крушение самолета появилось в Сети
Фото: очевидцы
В Сети появилось видео, снятое буквально через несколько минут после крушения самолета в Актау, передает корреспондент Zakon.kz.
На кадрах работники аэропорта и очевидцы бросились на помощь оказавшимся под обломками самолета людям.
Они вытаскивали пострадавших и относили их на безопасное место.
25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript