Стало известно о состоянии пострадавших в авиакатастрофе детей

Угрозы для жизни нет.

Главврач Центра детской неотложной медицинской помощи рассказал о состоянии попавших в авиакатастрофу детей, сообщает zakon.kz.

- В больницу доставили девять детей, трое из них - до года. Состояние стабильное, трое находятся в отделении, шестеро - в реанимации. Двум из них проведены операции из-за перелома бедра. Состояние детей стабильное, дышат самостоятельно, угрозы для жизни нет. С ними родители, сейчас уже спокойные, - сообщил в разговоре с корреспондентом zakon.kz главный врач ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" Абай Кусаинов.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Bek Air" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек, пострадавших - 35 человек, из них 5 человек в крайне тяжелом состоянии доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Для расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы создана Правительственная комиссия в состав которой включены представители различных государственных органов.

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