47 пострадавших в авиакатастрофе находятся в стационаре

Восемь из них в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Девять в состоянии средней степени тяжести.

После авиакатастрофа в алматинском аэропорту, для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим были задействованы 86 бригад Алматы и Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге для прессы рассказали представители горздрава Алматы.

В происшествии пострадало 67 человек, из них 49 были госпитализированы, из них 9 детей, 5 человек после осмотра и оказания первичной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Всего скончалось 12 человек, из них 8 на месте происшествия, 2 при транспортировке и 2 взрослых пациентов умерли от полученных травм несовместимые с жизнью, - доложил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Камалжан Надыров.

На текущий момент в стационарах находятся 47 пострадавших, из них 8 – в крайне тяжелом состоянии, 38 – средней степени тяжести, 1 – средней степени ближе к удовлетворительному состоянию.

Проведено 10 оперативных вмешательств взрослым и 2 операции детям.

Госпитализация пациентов осуществлялась по следующим клиникам:

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 6 пациентов, из них 1 после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Состояние 5-ти пациентов оценивается как тяжелое, стабильное.

В Центре детской неотложной медицинской помощи доставлено 9 детей в сознании с политравмами, 7 в тяжелом, стабильном состоянии, 2 в состоянии средней степени тяжести. 2 детям в связи с переломами нижних конечностей успешно проведены операции.

В Больницу скорой неотложной помощи доставлено 14 взрослых с политравмами, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, 12 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Городскую клиническую больницу № 4 доставлено 19 пациентов и 1 пациент обратился самостоятельно. К сожалению, в связи с травмами несовместимые с жизнью 2 из них скончались в Городской клинической больнице №4.

В настоящее время в крайне тяжелом нестабильном состоянии находится 8 пациентов, 9 пациентов в состоянии средней степени тяжести.

В Центральную городскую клиническую больницу доставлено 5 пациентов в сознании, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у 3 состояние средней степени тяжести.

Также, есть самостоятельное обращение в частную клинику - Приват клиник, состояние пациента оценивается средней степени тяжести, готовится к операции.

Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций.

В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур Султана.

По поручению Министра с города Нур Султан направлены для оказания помощи врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также Городской больницы №1 города Нур Султан.

Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов.

Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь.

В городском центре крови обеспечен необходимый запас крови.

Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают весь необходимый объем медицинской помощи. Полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами.

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