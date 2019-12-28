Мужчина погиб после встречи с охранниками: раскрыты новые подробности

У погибшего осталась годовалая дочь.

В редакцию "МГ", обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Он был избит и скончался от потери крови в машине скорой помощи. По подозрению в причастности к его смерти были задержаны сотрудники частного охранного агенства "Сова", передает zakon.kz.

Как рассказал брат погибшего Асылбек, 24 декабря Куаныш со своими коллегами пошел на новогодний корпоратив.

- В ресторане отдыхали и другие коллективы. Ну, как обычно, все веселились, между выпившими посетителями завязалась словесная перепалка и после окончания работы ресторана все вышли на улицу. Там они продолжили ругаться на повышенных тонах, толкали друг друга, в том числе и мой брат. Что они не поделили, нам неизвестно. Но администрация ресторана вызвали сотрудников полиции и они забрали его в наркологию, пройти освидетельствование. Правда когда его забирали, он был уже без куртки и без обуви. Мы просматривали камеры видеонаблюдения от заведения, со стороны сотрудников было все нормально, они аккуратно посадили его в машину, захватив его вещи, увезли. После освидетельствования его отпустили домой, экспертиза подтвердила легкую степень опьянения. Он попросил охранника этого объекта вернуть ему его вещи. Но и там произошли видимо какие-то недопонимания, - рассказывает Асылбек.

Родственники говорят, что этот охранник и вызвал в ту злополучную ночь сотрудников агенства "Совы" не по кнопке вызова, а по мобильному телефону.

- Насколько нам известно, сотрудники охранного агенства во время вызова, вроде как распивали алкоголь в диспетчерской, отмечали что-то. Потом все вместе собрались и поехали на вызов, хотя дежурный диспетчерской не должен был покидать пост. Приехали на территорию наркологии и видимо, начали избивать братишку. Потом силой затащили в машину и поехали. Хотя в рамках закона, если даже он вел себя агрессивно, его должны были просто повалить на землю, задержать и вызвать полицию. Но нет, его пытались куда-то увезти. Тогда Куаныш начал понимать, что что-то происходит неладное, что его везут не в том направлении, стал проситься справить нужду, те остановились, выпустили его. Не раздумывая он стал убегать, хотел спастись, - привел слова неких свидетелей Асылбек.

Сестра погибшего Бахыт говорит, что им удалось собрать некоторую информацию касательно того, что происходило в последний час жизни Куаныша.

- Понимаете, он был один, наедине со своим страхом. Он пытался спастись, ведь дома его ждала жена и доченька. Как нам рассказали, он прибежал на автозаправку "Конденсат" и стал бить в окна, просить о помощи, он просил вызвать полицию. Охранник АЗС и кассир растерялись. Они не знали, что происходит, потому что он тогда уже был избит, у него были видны гематомы на лице, кровь. Был одет в майку, штаны и носки. Тогда, Куаныш стал вытаскивать пистолеты от заправочной колонки и класть их на землю. Он загораживал проезд и пытался сделать все, лишь бы его забрали в полицию. И когда увидел, что из машины охранного агенства вышли двое и стали бежать к нему, он попытался скрыться. Убежал за административное здание АЗС. Но там был тупик, впереди его ждал трехметровый забор из профлиста. Не теряя надежды он стал взбираться на него, почти запрыгнув, его схватили за ноги и повалили на землю. Когда тащили, он перерезал профлистом артерии подмышками, кровь плескалась фонтаном, судя по окровавленному забору. Его жестоко избивали. Когда он был уже неподвижен, его оставили умирать, истекая кровью, - плача говорит сестра погибшего.

Бахыт сказала, что сотрудники АЗС вызвали частную охрану, скорую и полицию. Но уже было поздно, он, видимо, на тот момент впал в кому. Зрачки не реагировали на свет, глаза были стеклянными.

- Он погиб. Он ведь был совсем молодой. Будучи в браке, шесть лет они ждали со своей женой появления долгожданной дочери. Он ведь не стал работать в силовых структурах, он хотел видеть, как растет его малышка. Его дочери пару дней назад исполнился годик, а ведь уже в этом возрасте она на столько была привязана к своему отцу, что не ужинала без него и не засыпала. Теперь видеть ее страдания просто невыносимо. Это непередаваемая душевная боль и ком в горле. Ведь она до сих пор ждет и ищет папу, ничего не ест, постоянно плачет. А супруга не верит в происходящее, плачет, все время плачет, - рассказывает Бахыт.

Родные погибшего просят объективного расследования и хотят, чтобы всех виновных наказали по всей строгости закона.

- Почему только двое задержаны, почему остальных троих отпустили? Никто нам не вернет Куаныша. Его забили досмерти, вскрытие показало, что он умер от потери крови. А на его теле нет живого места, все в ссадинах. Почему сотрудники охранного агенства приехали не по кнопке вызова, а по просьбе с мобильного телефона?! Почему его избивали, хотя должны были просто обезвредить и передать соответствующим органам?! В полиции говорят, что будет возбуждено уголовное дело по статье 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб". Как? Ведь они убили человека?! К нам никто из участников и их родственников не обратился и не выразил соболезнование. Люди надеются и верят, что охранное агенство для охраны граждан, а выходит все наоборот. У всех задержанных был алкоголь в крови. У всех, кроме водителя, - говорят родственники.

По словам Асылбека, их семья готовиться к похоронам. Эту утрату переживает его мать. Ей совсем плохо.

- Нам помогли материально с его работы, о нем так хорошо отзываются. Все время приходят друзья, близкие помогают. Он мечтал построить огромный дом. У него были большие планы, - делится брат погибшего.

Журналистам удалось поговорить с руководством охранного агенства "Сова". По словам директора Сагнгали Кумаргалиева, они готовы помочь с похоронами погибшего.

- Мы сами в недоумении, как произошла эта трагедия. Ведь всех кого мы принимаем на работу, имеют положительные характеристики, не судимы. Этот отчет мы предоставляем каждый квартал в правоохранительные органы. Нареканий со сторон работы у них не было. Положительные парни, молодые, служили в армии. Нам самим интересно узнать, что делали двое наших сотрудников в отдыхающую смену на вызове. Ничего больше мы сказать не можем. Все покажет следствие, - пояснил Сагнгали Кумаргалиев.

В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что по данному делу была рассмотрена санкция на арест подозреваемых А.Кафизова и А.Адилова.

- Санкция была удовлетворена частично. Они арестованы на 10 суток до выяснения обстоятельств по статье 106 УК РК ч3 "Нанесение тяжкого телесного повреждения повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - пояснили в облсуде.

Стоит отметить, что один из подозреваемых Абзал Адилов, тот самый, который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. Совсем недавно, парень пытался найти работу, у него родился ребенок.

Корреспонденты "МГ" связались с родственниками Абзала. Однако они отказались, что-либо говорить по данному поводу.

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