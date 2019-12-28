Подорожания цен на авиабилеты нет - МИИР

В преддверии нового года и выходных обычно цены авиабилетов бывают выше, чем в обычные дни - Берик Камалиев.

В связи с приостановлением полетов с 27 по 31 декабря отменены порядка 100 рейсов. На данные рейсы были проданы 9157 билетов, из них 8187 взрослых, 765 детских. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz

По его словам, в настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы, которые были запланированы до 31 декабря 2019 года.

- Количество пассажиров на рейсы авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года составило 9785. 1 и 2 января не планировала полеты авиакомпания. Пассажирам отмененных рейсов мы предлагаем решение: рассматривать варианты перелета других авиакомпаний, при этом цена на авиабилеты в связи с отменой рейсов Bek Air не поднимались и не будут подниматься, - сказал вице-министр.

Он также подчеркнул, что информация о повышении тарифов не соответствует действительности.

- В преддверии нового года и выходных обычно цены авиабилетов бывают выше, чем в обычные дни. Поэтому для предотвращения переплаты через посредников или каких-то компаний мы рекомендуем пассажирам приобретать билеты только на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж. Мы предварительно имеем договоренность с авиакомпаниями Air Astana и Bek Air. Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Bek Air могут воспользоваться услугами данных авиакомпаний, естественно при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах, по стоимости приобретения билетов на рейсы Bek Air, - проинформировал Камалиев.

Для этого, по словам вице-министра, билеты необходимо приобретать непосредственно в кассах авиакомпаний.

- Что касается авиакомпании SCAT - они готовы предоставить пассажирам места в самолетах, - сказал Камалиев.

Кроме этого авиакомпания Air Astana ввела дополнительные рейсы в направлении Нур-Султан - Алматы.

- Близкие родственники пассажиров принимаются бесплатно. В период новогодних праздников открыты дополнительные рейсы, - заключил Камалиев.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

В МВД изучают несколько причин произошедшего, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Бортовой самописец самолета будут изучать в межгосударственном авиационном комитете в Москве 29 декабря.

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