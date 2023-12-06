Что будет с ценами на авиабилеты перед Новым годом

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал, будет ли министерство контролировать ситуацию с ценами на авиабилеты перед Новым годом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев объяснил, что цены на авиабилеты министерство не регулирует. Однако перед праздниками рекомендует авиаперевозчикам увеличить количество внутренних и международных рейсов.

"В первую очередь, мы повышаем уровень конкуренции. То есть, что касается Нового года, мы рекомендуем авиакомпаниям увеличить количество рейсов. И режим "открытого неба" своей целью в первую очередь видит повышение уровня конкуренции, чтобы не было ограничений. Второе – увеличение парка. К концу года мы планируем увеличить количество воздушных судов до 100. Это будут новые самолеты. И за счет предложения и емкости воздушных судов стоимость авиаперевозок будет снижаться", – сказал вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

По его словам, только у авиакомпании Air Astana около 15 видов тарифов. И чем выше спрос и ближе дата рейса, тем выше тариф, и наоборот. Поэтому он рекомендовал казахстанцам заблаговременно покупать билеты.

"Буквально несколько дней назад Агентство по защите и развитию конкуренции наложило штраф на Air Astana за топливный сбор. В процентах эта разница зависит от расстояния и длины полетов, примерно 7-8%. Насколько я помню, топливный сбор на билет доходит до 5 тыс. тенге", – добавил Талгат Ластаев.

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Ранее Air Astana оштрафовали на 876 млн тенге за завышенные цены на билеты, в стоимость которых входил топливный сбор.