Крушение самолета Bek Air. Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим

Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий.

Общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.

Прозрачность расходования средств будет обеспечена.

Реквизиты для зачисления средств:

Наименование фонда: Общественный Фонд "Жана Алатау"

БИН фонда: 080740011034

Счет фонда: KZ826010131000165601

БИК Банка: HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

КБЕ 18 КНП 119

Общественный фонд "Жана Алатау" учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.

Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в Арыси в 2019 году.

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