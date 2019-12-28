Крушение самолета Bek Air. Открыт счет для сбора средств семьям погибших и пострадавшим
Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий.
Общественный фонд "Жана Алатау" объявляет о сборе средств в городе Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в Алматы.
Прозрачность расходования средств будет обеспечена.
Реквизиты для зачисления средств:
Наименование фонда: Общественный Фонд "Жана Алатау"
БИН фонда: 080740011034
Счет фонда: KZ826010131000165601
БИК Банка: HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 18 КНП 119
Общественный фонд "Жана Алатау" учрежден с целью содействия гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях и осуществления деятельности, направленной на достижение социальных потребностей граждан.
Фонд имеет опыт работы в организации сбора средств для ликвидации последствий ЧС в Алматы, в частности, урагана 2011 года, пожара 2012 года в урочище Медео, селя в Наурызбайском районе в 2015 году, а также ЧП в Арыси в 2019 году.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!