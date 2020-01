При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.

Сулеймани руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Госсекретарь США Майк Помпео в апреле прошлого года назвал Сулеймани "террористом".

Удар по аэропорту Багдада

Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы вечером в четверг. Как сообщает со ссылкой на свои источники агентство Рейтер, ответственность за удар взяли на себя США.

Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели при обстреле пяти своих членов и "двух гостей". Среди них - руководитель управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири, а также замглавы организации Абу Махди аль-Мухандис.

При этом Sky News Arabia сообщает, что одним из погибших "с большой долей вероятности" стал один из лидеров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед аль-Кусрани, отвечающий в организации за "иракское досье".

