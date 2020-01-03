Пентагон взял на себя ответственность за убийство иранского генерала

Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани.

Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб, передает РИА Новости.

- Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций, - говорится в заявлении Пентагона.

Как утверждают в американском минобороны, операция проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.

В Пентагоне также возложили на Сулеймани и "Кудс" ответственность за "гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих международной коалиции, а также за ранения тысяч из них".

- США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире, - добавили в американском минобороны.

Гибель генерала Сулеймани

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранения получили 12 иракских военнослужащих.

Сулеймани руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Госсекретарь США Майк Помпео в апреле прошлого года назвал Сулеймани "террористом".

Ситуация в Багдаде обострилась о вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста спровоцировал удар американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.

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