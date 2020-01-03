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Двое парней погибли на баллоне, прицепившись к авто

Оба парня погибли на месте.

Фото : Youtube3 января 2020, 11:59

2 января в Бескарагайском районе ВКО в ДТП погибли два парня, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

19-летний водитель Nissan Terrano ехал на трассе Семей-Долонь в семи километрах от села Стеклянка. Он зацепил резиновый баллон за автомобиль и посадил двух своих знакомых 2001 и 2002 г.р.

При катании молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался Nissan X-trail. Водитель X-Trail допустил наезд. Из-за полученных травм оба парня погибли на месте происшествия.

19-летний водитель внедорожника водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц.


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