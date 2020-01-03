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"Кайрат" нашел замену Исламбеку Куату

Трансферная стоимость игрока составляет миллион евро.

Фото : ФК "Кайрат"3 января 2020, 12:53

Полузащитник сборной Армении по футбол Камо Оганесян продолжит карьеру в алматинском "Кайрате", передает Vesti.kz.

Два предыдущих сезона 27-летний хавбек провел в Казахстане, выступая в талдыкорганском "Жетысу". В составе семиреченцев Оганесян провел 58 матчей и забил шесть мячей.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет миллион евро. По окончании сезона-2019 Оганесян покинул "Жетысу". Таким образом, "Кайрату" игрок достанется бесплатно.

Скорее всего, Оганесян призван заменить в алматинском клубе Исламбека Куата, который 2 января стал игроком "Оренбурга" из российской премьер-лиги.

Вместе с ним "Кайрат" покинул и Бауыржан Исламхан. Сообщалось, что он может перейти в московской "Локомотив", но трансфер 26-летнего казахстанца сорвался.


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