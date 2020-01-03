Нововведения в соцвыплатах и зарплатах разъяснили в Администрации Президента

Об увеличении заработной платы учителям, размеров госпособий и выплат по инвалидности.

В Администрации Президента предоставили разъяснительную информацию по поводу некоторых нововведений в области социальных выплат и заработных плат бюджетникам, которые начали действовать с 1 января 2020 года, передает zakon.kz.

Так, с нового года в Казахстане прожиточный минимум увеличился на 1500 тенге и составляет 31​ 183 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) составляет теперь 2 651 тенге.

Минимальная заработная плата не изменилась и составляет 42 500 тенге.

Месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы составляет 3 739 тенге.

Заработная плата учителей увеличилась на 25%, работников культуры - на 35-50%, социальной сферы - на 30-60%. Педагогам, награжденным почетным званием "Казакстанын енбек устазы", предусмотрена единовременная выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям государственных организаций образования в области физкультуры и спорта, и военных учебных заведений, имеющим степень магистра - 10 МРП.

Солидарная пенсия повышена на 7%, ее минимальный размер составляет 38 636 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата выросла на 5%, ее минимальный размер составляет 16 839 тенге.

С 1 января увеличились размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца в связи с изменением величины прожиточного минимума.

Выплаты по инвалидности составляют от 32 431 до 59 872 тенге - в зависимости от группы инвалидности.

Размеры пособия по случаю потери кормильца составляют от 26 818 до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка также увеличилось: на первого, второго и третьего ребенка - до 100 776, на четвертого - до 167 076 тенге.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составляют: на первого - 15 276, на второго - 18 061, на третьего - 20 819, на четвертого и более - 23 603 тенге.

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