Угрозы жизни нет - Биртанов навестил пострадавшую при крушении самолета Bek Air

Был проведен первый этап оперативного лечения

Министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил сегодня столичный НИИ травматологии и ортопедии, передает zakon.kz.

Как написал министр в Facebook, в центре находится пострадавшая в результате крушения самолета близ Алматы. Доставлена службой санавиации вчера, 2 января, в 14:40.

- Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, обусловлено множественной политравмой и кровопотерей. Угроз жизни нет. Специалистами центра выполнены все необходимые обследования, предоперационная подготовка, - сообщил Биртанов.

На данный момент с участием директора НИИТО, профессора Нурлана Батпенова, был проведен первый этап оперативного лечения: закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез правого бедра, синтез ключицы пластиной слева.

- Важно отметить, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается необходимое лечение. Привлечены лучшие специалисты республиканских НИИ и центров. Ситуация по состоянию пострадавших находится на моем личном контроле, - сообщил он.

Также министр ознакомился с этапами лечения двух других тяжелых больных, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии НИИТО.

- Одна из них женщина, 1961 г.р., пострадавшая в результате ДТП, так же доставлена в центр службой санавиации. Состояние пациентки - средней степени тяжести, наблюдаются тенденции к улучшению, планируется перевод из реанимации в профильное отделение. Предстоит оперативное лечение на костях таза. Третий пациент госпитализирован 29 декабря 2019 г. в крайне тяжелом состоянии. Травмы получены в результате ДТП. Проводится интенсивная терапия, - проинформировал Биртанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!