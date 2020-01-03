Угрозы жизни нет - Биртанов навестил пострадавшую при крушении самолета Bek Air
Был проведен первый этап оперативного лечения
Фото : Facebook3 января 2020, 14:33
Министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил сегодня столичный НИИ травматологии и ортопедии, передает zakon.kz.
Как написал министр в Facebook, в центре находится пострадавшая в результате крушения самолета близ Алматы. Доставлена службой санавиации вчера, 2 января, в 14:40.
- Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, обусловлено множественной политравмой и кровопотерей. Угроз жизни нет. Специалистами центра выполнены все необходимые обследования, предоперационная подготовка, - сообщил Биртанов.
На данный момент с участием директора НИИТО, профессора Нурлана Батпенова, был проведен первый этап оперативного лечения: закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез правого бедра, синтез ключицы пластиной слева.
- Важно отметить, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается необходимое лечение. Привлечены лучшие специалисты республиканских НИИ и центров. Ситуация по состоянию пострадавших находится на моем личном контроле, - сообщил он.
Также министр ознакомился с этапами лечения двух других тяжелых больных, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии НИИТО.
- Одна из них женщина, 1961 г.р., пострадавшая в результате ДТП, так же доставлена в центр службой санавиации. Состояние пациентки - средней степени тяжести, наблюдаются тенденции к улучшению, планируется перевод из реанимации в профильное отделение. Предстоит оперативное лечение на костях таза. Третий пациент госпитализирован 29 декабря 2019 г. в крайне тяжелом состоянии. Травмы получены в результате ДТП. Проводится интенсивная терапия, - проинформировал Биртанов.
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