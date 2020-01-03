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Россия остановила поставки нефти в Беларусь

В концерне "Белнефтехим" сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

Фото : rg.ru3 января 2020, 15:01

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в концерне "Белнефтехим".

- Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня, - отметили в концерне.

Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.

- Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников, - сообщили в "Белнефтехиме".

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа.

Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 21 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба".

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти.


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