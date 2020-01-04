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АвтоЦОНы не работают 4 января

Проводятся пуско-наладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования по изготовлению готовых документов.

Фото : zakon.kz4 января 2020, 07:36

4 января АвтоЦОНы Казахстана не работают, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Facebook "Правительства для граждан".

- По инициативе МВД РК, функции по сопровождению информационных систем, отвечающих за предоставление услуг по регистрации транспорта и выдачу водительских удостоверений, а также изготовление государственных номеров переданы в ведение РГП "ИПЦ". На сегодняшний день РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" в СпецЦОНах "Правительства для граждан" проводят пуско-наладочные работы по запуску новой информационной системы и оборудования по изготовлению готовых документов. В связи с чем, 4 января 2020 года автоЦОНы не будут оказывать услуги, - сказано в сообщении.


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