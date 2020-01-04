Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что нового ждет воспитателей детсадов в Казахстане

Детям педагогов будут предоставлять места в дошкольные организации по месту жительства.

Фото : idea-lab.kz4 января 2020, 08:06

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О статусе педагога". Законом предусмотрен ряд новшеств для работников сферы образования. Профильное министерство в тезисной форме предоставило изменения, касающиеся непосредственно педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, передает zakon.kz.

Так, согласно информации Минобразования, Закон "О статусе педагога" для педагогов дошкольных организаций предусматривает:

- повышение зарплаты на 25% в 2020 году, в два раза - за четыре года

- увеличение отпуска с 42 до 56 дней

- новая доплата за педагогическое мастерство от 30% до 50% от должностного оклада

- защита педагога от привлечения к несвойственным функциям, освобождение от непредусмотренных отчетов

- предоставление детям педагогов первоочередных мест в дошкольные организации по месту жительства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты