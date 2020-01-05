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Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

Пять человек получили ранения.

Фото : Twitter/Blesa Shaways5 января 2020, 00:17

Новый взрыв прогремел в центре так называемой зеленой зоны иракской столицы, где находятся представительства других стран, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

СМИ пишут, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

На территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

Иракские силы безопасности сообщили, что на данный момент в результате обстрелов никто не погиб.

- Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы "Балад" на севере столицы, — говорится в документе.

По информации СМИ, в результате обстрела аль-Джадрии пять человек получили ранения.


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