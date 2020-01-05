Маму троих детей жестоко избили и пытались изнасиловать в Алматы

Она спаслась лишь благодаря телефонному звонку своим родственникам, которые вызвали полицию.

Мать троих детей жестоко избили и пытались изнасиловать в Алматы. Подробности этой жуткой истории рассказали на своей странице в facebook представители общественного фонда "Не молчи KZ", сообщает zakon.kz.

Как следует из поста, размещенного в соцсети, женщина, мама троих детей зарабатывала на ремонте помещений, занимаясь левкасом, покраской и побелкой. Вечером 29 декабря, ей позвонили с работы и сказали приехать за зарплатой.

- Она поехала на объект, в надежде получить деньги. Один из рабочих, находясь в алкогольном опьянении, начал приставать к ней и распускать руки. Его брат в это время находился рядом, видя эту ситуацию, он вышел и прикрыл двери, оказывая пособничество старшему брату. Женщина начала кричать и звать на помощь, за это была жестоко избита. Она успела позвонить своим родственникам, и они вызвали полицию. Полиция приехала за 16 минут, но на потерпевшей уже не было "живого места" и ее уже практически успел раздеть подозреваемый. В полицейском участке она потеряла сознание, вызвали скорую, в больнице снова была потеря сознания. Только спустя пять дней, она смогла выйти на СМЭ. Турксибский район, как всегда отличился следователь. Снова пытались примирить потерпевшую, снова подозреваемые братья на свободе, снова жертва насилия терпит преследования и угрозы! – написал автор поста.

Он дополнил, что о произошедшем сообщили в Департамент полиции Алматы и там дело взяли на контроль. Но он все равно опасается за жизнь женщины.

Также автор поста выложил в Сеть фото побоев, в день преступления и спустя пять дней.

За комментариями по данному факту, журналист zakon.kz обратился в пресс-службу ДП Алматы. В ведомстве пообещали предоставить официальную информацию в ближайшее время.

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