Как похудеть после новогодних праздников

В январские каникулы столы буквально ломятся от вкусной еды.

Глаза разбегаются от разнообразия закусок и напитков на столе, хочется попробовать все и сразу — так на новогодних каникулах повторяется из года в год. Как итог — набранные килограммы и нервные срывы. А в худшем случае — больничная койка.

Организм перегружен

В январские каникулы столы буквально ломятся от вкусной еды. Большинству при виде яств чувство меры отказывает.

Логично, что разгрузочный день нужен после "загрузочного", то есть после того, как вы переели. Поэтому его нужно устраивать, только когда организм перегружен, а не когда вздумается.

Нельзя голодать во время "разгрузки" — это может плохо сказаться на самочувствии. Рекомендуется съесть за день от двух до восьми яиц без желтков, пару грейпфрутов и овощи. Также можно выпить слабительное, ну и двигаться побольше.

Многие неправильно готовятся к пиршеству, из-за чего вредят своему же здоровью. Женщины, которые хотят надеть любимое платье, изводят себя перед Новым годом строгими диетами. Обматываются в пищевые пленки и крутят педали на велотренажерах! А во время готовки накануне праздничной ночи не пускают домашних на кухню и велят терпеть до вечера. Все при этом голодают, а потом набрасываются на еду. Те, кто еще за неделю до этого голодал, получают резкий удар жирами по поджелудочной железе и печени. После такого и в реанимации можно оказаться — скорая в новогодние каникулы просто задыхается.

На будущее тем, кто хочет сбросить вес перед праздниками, врач-диетолог советует кетогенную диету — использовать в рационе продукты с большим содержанием жиров и белков, а углеводы свести к минимуму. Специалист рекомендует не ломать голову и не менять ингредиенты в традиционных блюдах, чтобы те были "более полезными": "Какой смысл делать салаты на йогурте? Если человек весь год занимался спортом и вел правильный образ жизни, то один день ничего не изменит — как и у тех, кто этот режим не соблюдал". Впрочем, врач все же предостерегает от "ассорти в тарелке из разных блюд", чтобы не съесть больше, чем нужно. И на десерт сдобу стоит заменить мороженым.

Врач-диетолог напоминает: все, что подается на новогодний стол, можно приготовить в любой день, поэтому не стоит сметать все разом, но и "растягивать застолье на недели нет никакого смысла".

Чувство меры

Все эксперты сходятся в одном: главное — соблюдать меру. Что во время застолий можно есть все, но по чуть-чуть: "Нужно уметь себя контролировать и следить за количеством съеденного".

Диетолог советует взвешиваться по утрам во время новогодних каникул. Если стрелка показала нежелательный "плюс", поможет разгрузочный день. "Выберите какие-то любимые овощи, съешьте за день килограмм-полтора — в отварном виде, потушить или просто сделать салат. И, конечно, пейте достаточно жидкости".

Мужчины, к примеру, лучше переносят мясные "разгрузки": "Триста-четыреста граммов мяса разделить на четыре порции и съесть в течение дня". А женщинам рекомендуются творожные. Около 400 граммов продукта — на четыре приема пищи в день: "Можно в свежем виде или приготовить запеканку".

На "голодные" дни подойдет кефир — полтора литра. Однако необходимо следить за самочувствием: не все могут перенести подобное. Этим тоже не стоит злоупотреблять: "Если вдруг вес пошел вверх, можно устроить пару таких разгрузочных дней — к примеру, после Нового года и Рождества. Не больше".

Когда праздники закончатся, надо "влиться в свой будничный рацион" и немного скорректировать его, если нужно привести себя в форму. Постарайтесь в течение хотя бы месяца исключить кондитерские изделия, жирные продукты, сладости. В рационе должны присутствовать белковые блюда (нежирная рыба, мясо, птица) для чувства насыщения и овощи.

Специалист предупреждает: переедание чревато избыточной массой тела, ожирением, повышенным артериальным давлением, обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, к тому же предрасположенность к лишнему весу может спровоцировать сахарный диабет.

Ем сколько хочу

По какой причине люди едят в разы больше во время новогодних праздников и что с этим делать,объяснил специалист по снижению веса.

- У современного человека в жизни не очень много свободы, на зато есть ограничения — в работе, в правилах поведения в обществе. Мы живем в постоянном стрессе. После напряженных этапов каждому нужно расслабиться. Новогодние каникулы — как раз то время, когда даже самым серьезным и ответственным людям хочется побыть беспечными, избавиться от ограничений. Еда — один из способов почувствовать эту свободу: "Я ем сколько хочу, что хочу и когда хочу". В обычные дни мало кто завтракает селедкой под шубой и начинает обед с бокала вина. А в праздники это обычное дело, — сказал он.

Врач отмечает, что после, казалось бы, бесконечных застолий наступает "пищевое похмелье": "Есть такой круг зависимых состояний: переедание, чувство вины, наказание, жалость к себе. Последнее пересилить сложнее всего, поэтому случаются срывы. Например, человек, чтобы себя "наказать", покупает абонемент в фитнес-клуб и занимается, как правило, до февраля-марта". А потом абонемент просто пылится на полке — все из-за эмоционального выгорания и желания достичь результата в короткий срок.

Если сесть за новогодний стол голодным, высока вероятность проглотить больше, чем требуется организму, поэтому предварительно нужно поесть. "Переедание может вызвать обострение хронических заболеваний — панкреатит, холецистит. Набор трех-четырех килограммов за каникулы — это скорее правило, чем исключение. Организм выбивается из обычного ритма жизни. Очень важно в этот период выдержать грань межу тем, чтобы уйти в спортзал на тренировку сразу после застолья, и тем, чтобы пуститься во все тяжкие и исступленно "добивать" салаты".

Врач-психотерапевт призывает следить за размером порции и смаковать еду: "Я искренне считаю, что бесполезно давать "правильное" меню для новогоднего застолья. Вообще нужно исключить в праздник понятия "вредные" и "полезные" продукты. За столом должны быть любимые блюда — будь это торт с жирным кремом или что-то диетическое, главное — чтобы нравилось. Вы ведь сели за стол не для того, чтобы на скорость съесть максимальное количество пищи, а чтобы получить удовольствие. Важно помнить, что любое пиршество — это не просто поглощение еды, но и общение с людьми, которые находятся рядом".

Источник: РИА Новости

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