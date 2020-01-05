Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Финляндии перейдут на 4-дневную рабочую неделю

Так предлагает новый премьер.

Фото : habrastorage.org5 января 2020, 15:04

Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, сообщает lifter.com.ua.

- Четырехдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции? Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьей, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни, - говорила Санна Марин еще будучи министром транспорта и связи.

Сейчас финны работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. Левый альянс, с которым правительство Марин сформировало коалицию, потребовал ввести 6-часовой день на испытательный срок.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты