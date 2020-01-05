В Финляндии перейдут на 4-дневную рабочую неделю

Так предлагает новый премьер.

Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, сообщает lifter.com.ua.

- Четырехдневная рабочая неделя и шестичасовой рабочий день. Почему это не может быть следующим шагом? Кто сказал, что 8 часов — это истина в последней инстанции? Я считаю, что люди заслуживают проводить больше времени с семьей, с любимыми, тратить его на хобби и другие важные аспекты жизни, типа культуры. Возможно, это станет новым этапом нашей рабочей жизни, - говорила Санна Марин еще будучи министром транспорта и связи.

Сейчас финны работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. Левый альянс, с которым правительство Марин сформировало коалицию, потребовал ввести 6-часовой день на испытательный срок.

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