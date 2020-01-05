90-летие Жансена Кереева - первого казаха, которому было присвоено звание генерал-лейтенанта

Из 52 лет своей жизни он 33 года провел вдали от Родины.

В Актобе торжественно отметили 90-летие видного советского военачальника Жансена Кереева, первого и единственного в советское время кадрового военнослужащего-казаха, которому было присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось на привокзальной площади у бюста, установленного в 2000 году в память знаменитого уроженца Актюбинской области Жансена Кереева.

- Нельзя быть военным, не будучи патриотом. Так и генерал-лейтенант Жансен Кереев оставался патриотом до последнего вздоха. Из 52 лет своей жизни он 33 года провел вдали от Родины. Служил в Забайкальском военном округе, в Венгрии, Германии, Вьетнаме, где и скончался в апреле 1983 года, - рассказывает о Керееве председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил Кажымукан Сатенов. - Где бы ни служил Жансен Кереев, он с большой любовью вспоминал о казахских степях и поддерживал земляков, - Куда бы ни забрасывала его судьба, он не забывал родные места, часто приезжал в Шубаркудук, где провел детство и юность, и не расставался со своей домброй. Очень хорошо играл сам и пел. Особенно ему нравились песни Абая.

Начальник Актюбинского гарнизона полковник Руслан Утепов отметил, что такие памятные мероприятия необходимы, как самим военнослужащим, так и молодому поколению. «Генерал-лейтенант Жансен Кереев - один из замечательных и прогрессивных представителей казахского народа, выдающийся военачальник, один из первых высокопрофессиональных полководцев, прошедший непростой путь кадрового офицера от солдата до генерала. И наш долг помнить о таких людях и стремится быть похожими на них», - сказал Руслан Утепов.

Жансен Кереев родился в 1930 году в селе Иргиз Актюбинской области. После школы служил на Курильских островах. В 1953 году успешно окончил Благовещенское пехотное училище. С 1953 по 1956 год служил под Читой, командовал взводом. С 1956 года был переведен на службу в части советской армии, размещенные в Германии, где служил до 1962 года.

В 1962 году командование рекомендовало Жансена Кереева для поступления в Военную академию им. Фрунзе, которую он окончил с золотой медалью году. Имена выдающихся выпускников этой академии написаны золотыми буквами на стене. Среди них – имя Жансена Кереева. Он был первым казахом не только в этом списке, но и вообще первым казахом, окончившим это знаменитое учебное заведение.

Следующий шаг в военной карьере – Ленинградский военный округ, где Жансен Кереев прослужил до 1971 года и был направлен на учебу в Военную академию Генерального штаба, по окончании которой был направлен в группу войск, размещенных в ГДР, командиром 27-ой Гвардейской мотострелковый Омско-Новобугской Краснознаменной Ордена Богдана Хмельницкого I-й степени дивизии 1-ой Гвардейской танковой Армии ГСВГ.

А через два года он был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего 3–й общевойсковой армии ГСВГ. С 1979 по 1982 год занимал должность Начальник Штаба — первый заместитель Командующего — Член Военного Совета Приволжского Военного Округа.

В 1979 году окончил Высшие Академические Курсы Академии Генерального Штаба ВС СССР.

В январе 1982 года был направлен на службу во Вьетнам в качестве старшего советника штаба Вьетнамской народной армии и одновременно первым заместителем главы военного совета Министерства национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам.

В 1983 году, возвращаясь на Родину, тяжело заболел и скончался в Московском госпитале им. Бурденко. Командование предложило похоронить Жансена Кереева в Москве на «военном» Троекуровском кладбище, но Динмухамед Кунаев настоял на том, чтобы тело генерала покоилось в родной казахской земле и его похоронили в Алматы, на кладбище Кенсай, рядом с могилой Бауыржана Момыш-улы..

В 1983 году Жансен Кереев был посмертно награжден высшим воинским орденом Социалистической Республики Вьетнам — Отечественной Войны первой степени.

В 2000 году на привокзальной площади в Актобе, на улице, носящей имя генерала, ему был установлен памятник. Его именем названа одна из привокзальных улиц Актобе. Также его имя носит школа в Шубаркудуке, где он учился, и одна из улиц этого районного центра.

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