Жестокое избиение и попытку изнасилования алматинки прокомментировали в полиции

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия.

В полиции прокомментировали жестокое избиение и попытку изнасилования матери троих детей в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

- По данному факту в Управлении полиции Турксибского района в соответствии со ст.24 ч.3 и ст.120 "Изнасилование" УК РК было начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты проводимого расследования, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Об избиении и попытке изнасилования матери троих детей сообщили представители общественного фонда "Не молчи KZ". Женщина, приехавшая на строительный объект за своей зарплатой, подверглась домогательствам одного из рабочих, который жестоко ее избил. От изнасилования женщину спасло лишь то, что она успела позвонить своим родственникам, и они вызвали полицию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!