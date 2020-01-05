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Более 17 млрд тенге выплатят многодетным семьям в январе 2020 года

С 5 по 8 января госкорпорация "Правительство для граждан" перечислит деньги на счета получателей согласно графику.

Фото : zakon.kz5 января 2020, 17:33

На выплату государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в январе 2020 года предусмотрено 17,7 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцзащиты, передает zakon.kz.

- Для равномерного распределения финансирования пенсий и пособий в банках второго уровня перечисление денежных средств будет осуществляться поэтапно, - отметили в ведомстве. - 5 января 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения РК перечислило в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 12,5 млрд тенге.

Как отмечается, с 5 по 8 января госкорпорация "Правительство для граждан" перечислит деньги на счета получателей согласно графика.

В министерстве заверили, что оставшиеся 5,2 млрд будут направлены в в госкорпорацию "Правительство для граждан" в ближайшие дни.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане введено новое государственное пособие для семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Госпособие будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 177,6 млрд тенге. Пособие будут получать 346,8 тыс. семей.


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