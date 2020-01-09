Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Канаду

В разговоре с друзьями супруги якобы часто жалуются на то, что в 2019 году они были "оттеснены" Елизаветой II, поскольку выбрали свой собственный "уникальный путь".

Шестинедельные каникулы в Канаде и первое счастливое появление на публике - отпуск герцога и герцогини Сассекских породил немало слухов относительно их планов на жизнь, пишет Elle.

Особую лепту в формирование сплетен внесли и близкие друзья Меган, которые чуть ли не в один голос утверждают: герцог и герцогиня не просто отдыхают в Канаде, а присматриваются к своему будущему месту жительства. Пара вместе с малышом всерьез намерена переехать за океан и выполнять свои королевские обязанности дистанционно.

Чтобы не быть голословными британское издание Daily Mail связалось с пресс-службой Букингемского дворца за комментариями, получив ответ: рассуждения друзей и СМИ - не более, чем "спекуляция", и комментировать подобные слухи всерьез никто не намерен.

Впрочем, нет дыма без огня. В разговоре с друзьями супруги якобы часто жалуются на то, что в 2019 году они были "оттеснены" Елизаветой II, поскольку выбрали свой собственный "уникальный путь". Дошло до того, что родители маленького Арчи порой раздумывают над тем, чтобы отказаться от своих титулов (как они сделали это со своим сыном) и продолжить жить жизнью обычной счастливой семьи, полностью посвятив себя благотворительности.

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