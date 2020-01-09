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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи

Пара заявила, что в дальнейшем не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Фото : Hello!9 января 2020, 02:00

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, передает Lenta.ru.

Пара заявила, что в дальнейшем не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Члены королевской семьи отметили, что размышляли над этим много месяцев, но намерены перейти к прогрессивной роли внутри монархии.

- Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, - говорится в заявлении.

При этом Гарри и Меган Маркл пообещали, что будут и дальше в полной мере поддерживать Ее Величество королеву.


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