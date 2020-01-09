Не снимайте одежду, не бейте! – почему избитая женщина подписала отказ от претензий

По словам родственника, вместо того, чтобы положить пострадавшую в больницу, врачи в госпитализации, якобы, отказали; ее повезли на допрос.

Пришла за зарплатой, и стала жертвой насилия. Мы уже рассказывали об алматинке, мамы троих детей, которую накануне нового года вызвали на работу, а затем жестоко избили ее же коллеги. По словам женщины, издевались над ней несколько часов. У нее множественные гематомы на теле, но она не помнит, было изнасилование или нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Она не показывает свое лицо, и почти ни с кем не общается. 34-летняя Жайна, так попросила себя называть жертва насилия, теперь боится выходить из дома. ЧП произошло 29 декабря на одной из строек. Там женщина подрабатывала маляром. Днем ей позвонили коллеги и попросили приехать за зарплатой. По словам пострадавшей, это оказалось лишь предлогом.

- Они сидели и отмечали праздники, выпивали. Я их знала. Не могла подумать, что они способны на такое. Потом один начал распускать руки, я стала отбиваться. Повалил меня на пол, а когда я поцарапала ему лицо, он разозлился и стал избивать. Другой мужчина вышел за дверь. Таскал по полу за волосы, пинал, раздел, и пытался изнасиловать. Дальше я почти ничего не помню, - рассказывает пострадавшая.

У женщины ссадины на теле и груди. Она постоянно теряла сознание и просила о помощи. Лишь чудом ей удалось позвонить своему знакомому.

- Я сразу выехал на такси. Постоянно был на связи, слышал, что там происходило. Были крики и плач: "Не трогайте, не снимайте одежду, не бейте!" Когда я приехал, она была без одежды. Потом сразу вызвал полицию, - вспоминает очевидец Марат Бекжанов.

Но на этом испытания не закончились. По словам родственника, вместо того, чтобы положить пострадавшую в больницу, врачи в госпитализации, якобы, отказали; ее повезли на допрос. Женщина говорит: под давлением она подписала документ, что не имеет претензий к обидчику.

- Я была в полуобморочном состоянии и плохо помню. Следователь мне говорил: "Подпиши, подпиши встречное заявление, он же признал вину". У меня уже не было сил, и я подписала.

- Почему этот следователь нарушает приказ министра, почему он берет на себя ответственность медиатора? Это же не должно происходить в следствии, это должно происходить в кабинете либо медиатора, либо суда. Он не дает шанса этой женщине, не проводит экспертиз, не везет ни на какие обследования, и забирает ее в таком разобранном состоянии из больницы, - возмущается правозащитница Дина Смаилова.

Дина Смаилова не исключает, что изнасилование было. Только доказать это теперь почти невозможно. С момента трагедии прошло больше недели. Сама пострадавшая ничего не помнит. В полиции, в свою очередь, отметили, что возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

- С целью раскрытия данного преступления, а также проведения комплекса оперативных и следственных действий, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Все участники инцидента были установлены, с ними проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

После случившегося пострадавшая стала терять сознание. Обмороки происходят несколько раз в день, а память до сих пор полностью не восстановилась. Пострадавшая говорит: после трагедии обидчики, якобы, обязались выплатить ей 150 тысяч тенге до мая. Такова цена за пережитые издевательства. Тем не менее женщина надеется, что все участники понесут заслуженное наказание.

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