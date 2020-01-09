Казахстанец назван "открытием года" в Канаде

Рэмси предсказывает, что его подопечный через несколько лет станет чемпионом мира. Ахмедов выиграл все 11 проведенных в профи боев.

Канадское издание Netboxe.com подвело итоги 2019 года, опубликовав победителей в различных номинациях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профи Бокс Казахстана.

Так, "Открытием года" стал 21-летний чемпион WBC Asia и WBC Youth World в первом среднем весе, казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10КО).

- Молодой казахстанский боксер первого среднего веса оправдал в Канаде все возложенные на него надежды. Чемпион мира среди юниоров 2016 года Ахмедов в 18 лет уже был одним из лучших в своем весе среди любителей. В 2018 году Садриддин перешел в профессионалы, имея за спиной 251 любительский поединок, из которых выиграл 241. Канадская компания Камила Эстефана Eye of the Tiger Management, с которой уже сотрудничали другие казахстанцы Нурзат Сабиров и Батыр Джукембаев с уверенностью подписала желанного Ахмедова, — написано в материале.

После сложного старта из-за разногласий между тренером Стефаном Лярушем, которого предпочитал боксер, и EOTTM, теперь Садриддина тренирует Марк Рэмси. При высоким уровне техники, казахстанец обладает потрясающим удар. Рэмси предсказывает, что его подопечный через несколько лет станет чемпионом мира. Ахмедов выиграл все 11 проведенных в профи боев, включая десять за менее чем двухгодичный промежуток. Послужной список казахстанца впечатляет канадцев.

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