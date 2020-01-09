Жалобу мамы Дениса Тена рассмотрят в суде Алматы

Мама фигуриста просит тщательно проверить действия находившихся на месте убийства полицейских и обеспечить полноту следствия.

9 января в специализированном межрайонном следственном суде Алматы пройдут слушания по делу об убийстве Дениса Тена. Мама фигуриста просит тщательно проверить действия находившихся на месте убийства полицейских и обеспечить полноту следствия, передает BaigeNews.kz.

Два инспектора полиции по делам несовершеннолетних Адильбек Мусаев и Азамат Нурпеисов проходили по делу об убийстве Дениса Тена свидетелями. Дело в том, что нападение автоворов на именитого фигуриста произошло у них на глазах. Однако стражи порядка подошли к спортивной площадке, когда спортсмен уже был ранен. Нурпеисов попросил подошедших людей оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую для пострадавшего, а сам направился на поиски нападавших. Об этом он сам рассказал, давая показания в суде.

- Будучи непосредственными очевидцами особо тяжкого преступления, они не оказали своевременно первую медицинскую помощь потерпевшему, хотя как сотрудники полиции они обязаны обладать соответствующими медицинскими навыками и познаниями, а также не вызвали скорую помощь. При этом в случае надлежащего оказания помощи, а также в случае своевременного вызова скорой, жизнь Дениса Тена, возможно, удалось бы спасти, - говорится в тексте жалобы, которая была направлена представителями Оксаны Тен в суд.

Потерпевшая неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием дать полноценную оценку действиям сотрудников полиции. Она намерена выяснить, можно ли было предотвратить смерть Дениса Тена в случае оказания своевременной помощи и вызова скорой помощи, ведь согласно пункту 1 статьи 19 Закона "Об органах внутренних дел", сотрудники полиции независимо от занимаемой должности и времени обязаны принять меры не только по пресечению противоправных деяний, но также оказанию помощи нуждающимся в ней. К тому же, в каждой полицейской машине есть аптечки, в которых непременно должны быть жгуты для остановки кровотечения и бинты.

- Следствием не выяснено, почему сотрудники полиции не использовали эти средства и не выполнили свою прямую обязанность – оказать первую помощь любому пострадавшему от правонарушений. Всем известно, что остановка кровотечения относится к обязательным действия при оказании первой помощи на месте происшествия пострадавшим. Даже обычные водители автомашин при ДТП обязаны это выполнять, а полицейские – тем более, поскольку оказание первой помощи пострадавшим является их прямой обязанностью и соответствующими навыками они должны обладать. Однако Денису Тену такая помощь офицерами полиции Мусаевым и Нурпеисовым не была оказана, - цитата из жалобы.

7 августа 2018 года управлением собственной безопасности Алматы было зарегистрировано заявление матери убитого фигуриста в отношении сотрудников полиции по статье 371 часть 2 Уголовного кодекса "Халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия".

Прокуратурой города расследование дела поручено департаменту Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы. Однако 7 марта 2019 года следователем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Постановление было обжаловано, но прокуратура Алматы и генеральная прокуратура в его удовлетворении заявителям отказали.

Представители Оксаны Тен считают, что постановление о прекращении уголовного дела является незаконным, необоснованным и подлежит отмене. Они просят суд направить уголовное дело на дополнительное расследование и обеспечить полноту следствия.

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