"Люблю вас": Кайрат Нуртас пришел с цветами к маме Дениса Тена – трогательное видео

Казахстанский артист Кайрат Нуртас пришел с большим букетом цветов к маме трагически погибшего фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 20 февраля 2026 года в Instagram кадрах певец напомнил, что недавно наш Михаил Шайдоров победил на Олимпийских играх в Милане, но сейчас он приехал к маме Дениса Тена – Оксане.

Затем на видео наложена речь Дениса Тена из интервью, где он называет себя "своего рода бульдозером, расчищающим дорогу для будущих поколений" и высказывает надежду, что эта его миссия пройдет успешно, и помимо него в Казахстане "будет много других спортсменов, которые будут прославлять страну, приносить новые медали, новые поводы для радости".

Кайрат Нуртас вручил Оксане Тен цветы и сказал ей теплые слова.

"Вам спасибо. Мы вас любим. Вы наша мать. Мать казахского народа... ... Люблю вас, мама, в любое время звоните", – обратился он.

Оксана Тен, в свою очередь, рассказала, что Денис любил творчество Кайрата, уважал его и ценил, как музыканта, как человека, который сделал себя сам.

"Мама Дениса Тена, родившая героя – гордость нашего народа. Наш герой навсегда в наших сердцах", – подписал видео Нуртас.

Михаил Шайдоров ранее отметил вклад Дениса Тена в его победу на Олимпиаде.

Талантливый казахстанский фигурист Денис Тен умер от кровопотери после схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.