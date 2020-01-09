Токаев опубликовал статью об Абае

Материал приурочен к 175-летию со дня рождения поэта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью о казахском поэте и просветителе Абае Кунанбаеве, передает zakon.kz.

Материал "Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан" (Абай и Казахстан в 21 веке) на сайте egemen.kz приурочен к 175-летию со дня рождения поэта.

- В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Комиссия, созванная для празднования юбилея великого сына народа на должном уровне, уже начала подготовку. Планируются масштабные мероприятия на государственном и международном уровне. Но это все делается не ради развлечений и празднеств, а для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор, и развивались духовно, - пишет Президент.

- Сейчас мир меняется ежечасно. Во всех сферах ставятся новые задачи и требования. Научные открытия движут человечество вперед. Пришло время умом прорываться вперед. Чтобы не отставать и шагать в ногу с мировыми тенденциями, нам необходимо обеспечить открытость сознания. Этот шаг требует гармонизации прорывных достижений цивилизации с национальными интересами. Мы в такой момент должны отказаться от своих примитивных привычек. "Не убив вранья и сплетни, не сыскать глубоких мыслей и науки" - призывал Абай не зря, - написал Токаев.

Абай және ххі ғасырдағы Қазақстан https://t.co/RMlRljtYu1 — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 9 января 2020 г.

- Мы должны научиться любить страну, как Абай. Богатое наследие Абая служит формированию нового сознания казахской нации, - отметил Президент.

Абай (Ибрагим) Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской, а также европейской культурой на основе просвещенного Ислама.

Он родился 10 август (23 августа) в 1845 году в урочище Жидебай (каз. Жидебай) в Семипалатинском уезде.

Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай (каз. Абай "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь. Племянник Абая — также известный казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиев.

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