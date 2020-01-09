Скончался ученый Умирзак Айтбаев

Долгое время Умирзак Айтбаев работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

В Алматы 9 января на 83-м году жизни скончался ученый Национальной академии наук РК, доктор филологических наук, профессор Умирзак Айтбаев, занимавшийся вопросам лексикологии и терминологии казахского языка, передает zakon.kz.

Долгое время Умирзак Айтбаев работал в Институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Умирзак Айтбаев родился в поселке Балтаколь Южно-Казахстанской области. В 1959 году закончил КазГУ имени Кирова, с 1989 года был вице-президентом международного общества "Қазақ тілі".

В 1994 году стал членом-корреспондентом Академии наук Казахстана, в 1997 году - академиком Академии социальных наук РК.

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