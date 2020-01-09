Биртанов взял на контроль смерть малыша от ветрянки

Будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил проверить обстоятельства гибели трехлетнего малыша от ветрянки, передает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг в Министерство здравоохранения Казахстана Людмила Бурабекова.

- По поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребенка от ветряной оспы. Также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребенку с диагнозом ветрянка. Кроме того, в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС, вице-министр Лязат Мейрашевна Актаева также проведет разбор по данному факту, - написала она.

Ранее в Сети появилась информация о смерти трехлетнего малыша от ветрянки.

- Вечером пятого числа у него поднялась температура, и мы заметили первые признаки ветрянки. Утром я вызвал "скорую", чтобы не таскать его в больницу. Нормально все было. Как всегда, болячки зеленкой помазали. Ваня активным был, я его даже на видео снимал. А потом… Сначала у сына заболела левая ножка. Я вместе с ним поехал в Жамбылскую районную амбулаторию, в которой мы обслуживаемся - мы живем в Алматинской области, недалеко от Алматы. Лечение назначили. Ребенок вроде начал поправляться: болячки у него стали заживать. И тут Ваня мне говорит: "Пап, у меня ручка болит". И тоже левая. Было это 11 декабря. Я "скорую" вызвал. А на следующий день, 12 декабря его не стало, - рассказали родители.

Елжана Биртанова просят провести служебное расследование и выявить меру ответственности медиков амбулатории поселка Жамбыл, Карасайской районной больницы и Алматинской региональной детской клинической больницы.

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