В Израиле Boeing 737 взлетел с горящим двигателем

Катастрофу удалось предотвратить в последний момент.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью, передает Вести Израиль.

По данным радиостанции "Решет-бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

На борту самолета находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал фотографию самолета с горящим двигателем.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 января 2020 г.

Журналист напомнил, что речь идет о том же типе самолета, который утром 8 января разбился в Иране. Он также добавил, что инцидент с горящим двигателем также мог закончиться трагически.

Напомним, что самолет Международных авиалиний Украины разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, погибли 167 человек. По предварительным данным, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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