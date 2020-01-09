Убивать не хотел. Жених рассказал, почему задушил свою невесту

Они часто ревновали друг друга, и на этой почве ссорились.

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области начал давать показания 23-летний Бахыт Орынбасаров, обвиняемый в убийстве своей невесты Асем Эльбрусовой, передает корреспондент Timeskz.kz.

В суде мужчина рассказал, что они часто ревновали друг друга, и на этой почве ссорились. А 10 августа Асем Эльбрусова якобы призналась, что сделала аборт. Обвиняемый утверждал в суде, что разозлился и хотел выйти на улицу, но девушка его не отпустила, а обняла.

- Я не заметил, как положил ей руки на шею. Убивать не хотел, толкнул ее, она ударилась спиной о диван. Начала задыхаться, я хотел ей помочь, но у нее изо рта пошла пена. Тогда я понял, что медицинская помощь ей уже не поможет, - рассказал Бахыт Орынбасаров в суде.

По словам обвиняемого, после смерти девушки он спустился в аптеку, набрал лекарств и, якобы, хотел покончить с собой. Наглотавшись таблеток, уснул, но остался жив. Проснувшись на следующий день, Бахыт сам пошел в полицию.

Мать подсудимого выступала в суде, что сын у нее идеальный – не пьет, не курит, всем помогает, сам зарабатывает себе на жизнь.

В суде уже выслушали трех экспертов. Они высказывались, что случайной смерть Асем Эльбрусовой быть не могла. Смерть человека при сдавливании горла наступает далеко не сразу, а чтобы сломать подъязычную кость, что и было у Асем, требуется немалая сила. Даже если бы девушка при падении ударилась спиной и сломала позвоночник, она осталась бы жива.

Эксперты подтвердили, что несчастная скончалась от асфиксии. Кроме того, запросы в государственные и частные медучреждения показали, что Асем Эльбрусова не делала абортов.

Судебный процесс продолжается.

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