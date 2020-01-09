Предельные цены на сжиженный нефтяной газ утвердили в РК

Цены утверждены на период с 1 января по 31 марта 2020 года.

Фото : ktgo.kz

Приказом министра энергетики РК от 30 декабря 2019 года утверждены предельные цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz. Так, на период с 1 января по 31 марта 2020 года цена на газ составляет 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке