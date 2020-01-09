Дело Садибекова и Джаксалиева приняло неожиданный оборот

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе очистки озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Бывший вице-министр энергетики Гани Садибеков не согласен с представленным обвинением и не признает вину. Об этом сообщила его адвокат Альмира Шайхина, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

В четверг в суде №2 района Байконыр Нур-Султана продолжилось судебное разбирательство в отношении экс-заместителей министра энергетики - Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева.

Бывших высокопоставленных чиновников обвиняют в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе очистки озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

В деле и того, и другого фигурирует подрядная организация ТОО "Аймак", однако период совершения предполагаемых преступлений разный.

- Мой подзащитный абсолютно не согласен с предъявленным обвинением. Мы считаем, что никакого ущерба не было, государственная программа по очистке озер выполнялась точно в соответствии с законом на основании разработанных проектов, утвержденных государственных экспертизой, одобренных республиканской бюджетной комиссией, была профинансирована в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировала Шайхина.

Работы, с ее слов, шли в точном соответствии с проектно-сметной документацией.

- Объемы работ выполнены, подтверждаются физически, в этом убедилось следствие. Поэтому обвинение совершенно излишне. Если Джаксалиева обвиняют в том, что работы были проведены по проекту 2014 года с нарушением, то Садибекова – по проекту 2016 года. В ходе двух лет следствия обвинение убедилось в том, что преступления не было, признаться в этом обвинение не может, - высказала адвокат свое мнение.

Суд удалился в совещательную комнату

На заседание в четверг в качестве потерпевшей стороны пришел представитель министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Адвокаты и подсудимые (в деле два бывших вице-министра и шесть других фигурантов) выступили против. Они заявили, что ранее потерпевшей стороной признали министерство энергетики.

- Министерство энергетики до конца досудебного расследования являлось потерпевшей организацией. Здесь внезапно появляется министерство экологии, люди не знакомы с материалами уголовного дела, сейчас они будут знакомиться со 170 томами. Мы считаем, что для чистоты процесса потерпевшей стороной должно оставаться прежнее министерство, - заявил журналистам адвокат подсудимого Дуанбекова Даурена Серик Амангалиев.

Государственный обвинитель в смене потерпевшей стороны не увидел нарушения. Суду заявили, что ранее нового министерству экологии, геологии и природных ресурсов передали некоторые полномочия Минэнерго.

Судья Айжан Кульбаева удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству о замене потерпевшего.

В чем обвиняют Джаксалиева

Бакытжан Джаксалиев летом 2018 года стал фигурантом коррупционного дела. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе очистки озера в Боровом.

Писали, что Джаксалиев, возможно, незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге.

- Сущность обвинения вообще непонятна, не желаю сообщать свое отношение к обвинению, поскольку оно мне непонятно, - заявлял он на предыдущем судебном заседании.

В чем подозревают Садибекова

По такому же обвинению в марте был задержан его коллега – замглавы Минэнерго Гани Садибеков.

По версии следствия, он в сговоре с руководителем подрядной организации похитил бюджетные средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Сообщалось, что его подозревают в нанесении ущерба в размере одного миллиарда тенге бюджетных средств.

*Статья 189, часть 4, пункт 2 уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

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