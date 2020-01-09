Божко: Нас беспокоит отток талантливой молодежи

У нас нет стройной системы возврата и обеспечения рабочими местами этих ребят.

В Доме Дружбы Караганды заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко встретился с руководителями этнокультурных объединений области, членами Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт организации.

На встрече были подняты проблемные вопросы образования и здравоохранения, воспитания толерантности в молодежной среде.

Образованная молодежь уезжает за границу, а некоторые вузы становятся лавкой по продаже дипломов. Почему так происходит и какие меры по недопущению этого предпринимаются? В этом году от Ассамблеи было направлено 34 депутатских запроса. В их числе – по проблеме массового оттока талантливой молодежи из страны. В государстве нет четкой системы возврата уехавших специалистов.

- Что нас беспокоит? Нас беспокоит отток талантливой молодежи из Казахстана. Мы написали на имя премьер-министра, что так нельзя. Кроме этого, хотел бы обратить внимание, что у нас многие вузы напрямую работают с областями и тоже подбирают и приглашают ребят на обучение. Но у нас нет стройной системы возврата и обеспечения рабочими местами этих ребят, - отметил Божко.

- То, что касается обучения наших выпускников, хотел вкратце информировать. В прошлом году по России 862 наших выпускника в российский университет и это порядка 11 с половиной процентов. Но, если считать в сравнении с предыдущими годами, динамика идет на снижение. Было 12 с половиной и т. д. Хочу сказать, что мы будем биться за своих выпускников, - уточнил Абзал Нукенов, заместитель акима Карагандинской области.

По мнению Владимира Божко, еще одна актуальная проблема в регионах – недостаточное строительство жилья для молодых специалистов в сельской местности. Работу в этом направлении нужно усилить.

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