В России дочь убила маму, заставшую ее с парнем в постели

Молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.

В Омске возбуждено уголовное дело после смерти в больнице 43-летней местной жительницы, поступившей с многочисленными травмами. Об этом сообщила "Ленте.ру" представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Расследование ведется по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи установили, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и ее 18-летний друг. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2019 года между женщиной и молодыми людьми произошел конфликт. Скандал вспыхнул из-за того, что мать вернулась домой и застала дочь в постели с другом, уточняет источник в правоохранительных органах.

В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.

Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась.

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