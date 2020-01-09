Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Украина назвала три версии крушения Boeing в Иране

Среди основных названы три версии.

Фото : @tv360ru9 января 2020, 15:35

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что ведомство рассматривает несколько версий крушения Боинга в Иране, передает РИА Новости.

Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой, теракт, а также взрыв двигателя по техническим причинам.

Читайте также:

Иран опубликовал первые результаты расследования крушения боинга

Крушение Boeing в Иране

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей.

Как отметили в ведомстве, траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты