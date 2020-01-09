В Алматы могут ввести дифференцированный тариф на парковках

Это позволяют сделать поправки в закон "Об особом статусе Алматы".

Городские власти могут утвердить дифференцированный тариф на платных парковках. Это предусматривают поправки в закон "Об особом статусе Алматы", передает zakon.kz.

- Такая компетенция есть, она не связана с повышением или снижением тарифа. Стоимость может как повышаться, так и снижаться. Данным законом предусмотрены правила по дифференцированному тарифу, то есть в зависимости от объектов, расположенных в той или иной части города, от территории, - сказал заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на пресс-конференции.

По его словам, будут разработаны правила, которые позволят городским властям использовать дифференцированный тариф.

28 декабря 2019 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законы "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", которые дают новые возможности для развития мегаполиса.

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