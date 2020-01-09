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Ди Каприо спас тонущего мужчину

Выпавший за борт мужчина пробыл в воде Карибского моря 11 часов.

Фото : niklife.com.ua9 января 2020, 16:45

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поучаствовал в спасении мужчины, выпавшего за борт. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 9 января, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Ди Каприо и его девушка Камила Морроне отправились в плаванье к острову Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовал актер, получил сообщение об оказавшемся за бортом круизного лайнера 24-летнем гражданине Франции. Ди Каприо согласился изменить запланированный маршрут и отправиться на поиски пропавшего.

Яхта с Ди Каприо на борту оказалось единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард».


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