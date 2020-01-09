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Упавший самолет в Алматы был пригоден для полетов

Авиакомпания Bek Air опубликовала сертификаты воздушного судна Fokker-100.

Фото : соцсети9 января 2020, 17:07

Авиакомпания Bek Air опубликовала сертификаты воздушного судна Fokker-100, которые были выданы авиационной комиссией США и Евросоюза 2010 и 2018 годов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Данные документы подтверждают, что владелец сертификата типа на ВС Fokker-100 - нидерландская компания Fokker Service B.V. - обеспечивает поддержание норм летной годности для данного типа ВС, и в этой связи авиационные власти США и Евросоюза выдали данные документы. Данные сертификаты типа к ВС Fokker-100 признаны во всех странах мира, в том числе и Республике Казахстан.

Кроме того, авиакомпания Bek Air заявляет о своей готовности к открытому расследованию с полным предоставлением всей имеющейся информации.

Сводная расшифровка полетной информации

Инструкция по применению противообледенительных жидкостей и срок их действия

Видео момента столкновения

Видео обработки противообледенительной жидкостью

Застройка близлежащей территории аэропорта Алматы с 2003 по 2019 годы

Самолет авиакомпании Bek Air разбился близ Алматы 27 декабря 2019 года. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибло 12 человек, пострадало 49. В МВД назвали три возможные причины крушения: технические неполадки, ошибка экипажа и работа навигационных служб.

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

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