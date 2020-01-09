В Атырау умер 11-месячный малыш, проглотив батарейку
Малыш скончался от дыхательной и сердечной недостаточности.
Фото : pxhere.com9 января 2020, 20:59
11-месячный малыш в Атырау проглотил батарейку. Все попытки спасти его не увенчались успехом, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.
- Батарейку в организме малыша врачи увидели после рентгена. Они попытались извлечь батарейку при помощи эндоскопии, однако сделать это не удалось. Затем была проведена операция, которая также не помогла – сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области сообщили.
Малыш скончался от дыхательной и сердечной недостаточности.
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