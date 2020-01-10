Таблетки внутри фруктов нашла жительница СКО

Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

Таблетки неизвестного происхождения нашли внутри фруктов на севере страны, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Пугающую находку обнаружила жительница села Карагаш, когда чистила мандарины. Неприятный сюрприз ожидал Сандугаш Окасову и в грушах с яблоками. Как выяснилось, фрукты были куплены в местных магазинах, на прилавки которых их, предположительно, завезли из Кокшетау.

Извлечённые вещества в количестве девяти штук женщина передала специалистам. В качестве доказательства она предоставила самостоятельно снятое на смартфон видео. По этому факту начато досудебное расследование. Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

- Данный факт внесён в единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 306 УК РК. Руководством департамента полиции СКО и областной прокуратуры проведение досудебного расследования взято на контроль. Максимальный срок наказания по данной статье грозит до 8 лет лишения свободы, - сказал заместитель начальника следственного управления ДП Марат Ахметбеков.

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