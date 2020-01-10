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Таблетки внутри фруктов нашла жительница СКО

Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

Фото : Pixabay10 января 2020, 06:06

Таблетки неизвестного происхождения нашли внутри фруктов на севере страны, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Пугающую находку обнаружила жительница села Карагаш, когда чистила мандарины. Неприятный сюрприз ожидал Сандугаш Окасову и в грушах с яблоками. Как выяснилось, фрукты были куплены в местных магазинах, на прилавки которых их, предположительно, завезли из Кокшетау.

Извлечённые вещества в количестве девяти штук женщина передала специалистам. В качестве доказательства она предоставила самостоятельно снятое на смартфон видео. По этому факту начато досудебное расследование. Результаты экспертизы будут озвучены в течение месяца.

- Данный факт внесён в единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 306 УК РК. Руководством департамента полиции СКО и областной прокуратуры проведение досудебного расследования взято на контроль. Максимальный срок наказания по данной статье грозит до 8 лет лишения свободы, - сказал заместитель начальника следственного управления ДП Марат Ахметбеков.


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