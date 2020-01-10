Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно - премьер Канады

Необходимо больше информации, для того чтобы говорить об этом с уверенностью - Трюдо.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой, но для того, чтобы с уверенностью говорить об этом, нужно больше информации. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

- Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации, - сказал он. - Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование.

Ранее он заявил, что Оттава располагает информацией из разных источников, в том числе от канадских разведслужб, согласно которой авиалайнер был сбит вскоре после взлета иранской ракетой класса "земля - воздух".

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.

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