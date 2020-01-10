Сумасшедший напал с ножом на прохожего и продавца магазина 

Мужчина был доставлен и госпитализирован в "Центр психического здоровья".

В Алматы мужчина накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

- 8 января 2020 года 13.17 часов в дежурную часть УП Ауэзовского района Алматы, поступило сообщения о том, что мужчина азиатской внешности возрасте около 25-30 лет, находясь на рынке расположенного в микрорайоне Достык, накинулся с ножом на прохожего и продавца магазина, - говорится в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере с 2011 года по диагнозу "Параноидная шизофрения". Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен и госпитализирован в "Центр психического здоровья" Алматы.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по ст.293 ч.3 п.2 УК РК.

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