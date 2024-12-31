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Мир

В Берлине мужчина с ножом напал на прохожих

В Берлине мужчина с ножом напал на прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 22:08 Фото: pixabay
В районе Шарлоттенбург в Берлине 31 декабря мужчина напал с ножом на прохожих, несколько человек ранены, сообщает Zakon.kz.

По данным BILD, инцидент произошел около 11:50 перед супермаркетом Rewe на улице Quedlinburger Straße. Несколько человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что нападавший вел себя агрессивно, нанося удары без разбора. Очевидцы смогли обезвредить мужчину до приезда полиции. Задержанный, по предварительной информации, страдает психическим заболеванием.

Правоохранительные органы отметили, что доказательств террористической или исламистской мотивации нападения пока не обнаружено. В расследовании инцидента участвует ведомство по государственной безопасности.

Также издание сообщило о другом происшествии, которое произошло сегодня в Баден-Вюртемберге. 

Мужчина угнал экскаватор, повредил несколько полицейских и гражданских автомобилей и ранил сотрудницу правоохранительных органов.

По данным полиции, инцидент начался в Грюнсфельде, откуда нападавший на угнанной технике доехал до города Таубербишофсхайм. Для его задержания сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Германии более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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