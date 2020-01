СМИ показали головку самонаводящейся ракеты, которая могла сбить боинг

Появилось новое фото предположительно с места крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, на котором виден фрагмент ракеты. Есть подозрения, что именно она сбила лайнер, передает "Диалог.UA".

Самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ могла сбить ракета Ирана. На месте крушения лайнера найден обломок ракеты. Соответствующее фото первым выложил в Twitter аккаунт Ashkan Monfared.

Позже данное фото обнародовал в Twitter журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee). По его данным, на фото изображен фрагмент головки самонаведения ракеты 9M331 от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

#BREAKING: This image which is now being circulated in #Iranian social media is claimed to be showing seeker of a 9M331 missiles launched by an #IRGC|ASF's To-M1 SAM system at Flight #PS752 of #Ukraine Intl Airlines resulting explosion of Boeing 737-8KV (UR-PSR) today in #Iran. https://t.co/4zu7TGEe3x pic.twitter.com/JrULzpqQFK