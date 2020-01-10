СМИ показали головку самонаводящейся ракеты, которая могла сбить боинг

На фото изображен фрагмент головки самонаведения ракеты 9M331 от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

Появилось новое фото предположительно с места крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, на котором виден фрагмент ракеты. Есть подозрения, что именно она сбила лайнер, передает "Диалог.UA".

Самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ могла сбить ракета Ирана. На месте крушения лайнера найден обломок ракеты. Соответствующее фото первым выложил в Twitter аккаунт Ashkan Monfared.

- Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета? - задался вопросом мужчина.

Позже данное фото обнародовал в Twitter журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee). По его данным, на фото изображен фрагмент головки самонаведения ракеты 9M331 от зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

#BREAKING: This image which is now being circulated in #Iranian social media is claimed to be showing seeker of a 9M331 missiles launched by an #IRGC|ASF's To-M1 SAM system at Flight #PS752 of #Ukraine Intl Airlines resulting explosion of Boeing 737-8KV (UR-PSR) today in #Iran. https://t.co/4zu7TGEe3x pic.twitter.com/JrULzpqQFK — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 8 января 2020 г.

Примечательно, что Тегеран категорически отрицает версию, что Boeing 737 был сбит ракетой. Они настаивают, что самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Правда, бортовые самописцы отдавать Киеву иранцы отказалась. Они намерены их сами расшифровывать. Важно отметить, что "Тор-М1" - это российская установка. Ее главная задача - противовоздушная и противоракетная оборона важных административных, экономических и военных объектов. Она предназначена для перехватов других ракет, авиабомб, различных летательных аппаратов, в том числе, беспилотников, самолетов и вертолетов. Система самостоятельно контролирует воздушное пространство и сбивает воздушные цели, которые не опознала система "свой-чужой". Дальность стрельбы "Тор-М1" составляет до 12 км. По состоянию на 2016 год у Ирана имелось аж 29 российских комплексов "Тор-М1" и аж 1200 ракет 9М331 к ним.

Известно, что в ночь на 8 января Иран наносил ракетные удары по военным базам США в Ираке. Примечательно, что почти аналогичный фрагмент ракеты был в 2015 году замечен и на оккупированном Донбассе. Есть фото с похожими частями ракеты, которые публиковал блогер Necro Mancer.

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