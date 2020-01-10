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Вынесен приговор казахстанцу, сбившему ребенка в Южной Корее

Прокурор запросил для мигранта пять лет лишения свободы.

Фото : azh.kz10 января 2020, 11:44

Суд вынес приговор казахстанскому мигранту, сбившего школьника в Южной Корее и сбежавшего на родину, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ренхап.

Главный судья уголовного отдела округа Чанвон Кан Се Бин, 10 января приговорил 21-летнего казахстанца г-на А к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за совершение наезда и управления автомобилем без лицензии.

Прокуратура запросила для нелегала пять с половиной лет лишения свободы. Однако судья учел тот факт, что обвиняемый раскаялся и добровольно вернулся из Казахстана в Южную Корею, чтобы извиниться. Но несмотря на это, избежать наказания ему не удалось.

- В результате несчастного случая, вызванного г-ном А., ухудшились когнитивные способности ребенка, его речевые способности. Он должен получать лечение и дальнейшую реабилитацию, что усугубляет экономическую ситуацию пострадавшей семьи. Материальный ущерб не был восстановлен, поэтому приговор неизбежен, - сказал судья Кан.

Судья также учел тот факт, что сам ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, где не было установлено светофоров и пешеходных переходов.

Напомним, ДТП с наездом на семилетнего мальчика произошло в сентябре 2019 года в городе Чанвон и вызвало общественный резонанс у местного населения и волну недовольства миграционной политикой, проводимой властями Южной Кореи.


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